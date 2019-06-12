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İstanbul için yağış ve dolu uyarısı

Geçtiğimiz günlerde Marmara başta olmak üzere diğer bölgelerde de etkili olacak kuvvetli yağış için bir uyarı daha geldi.

İHA | 12.06.2019 - 09:09..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler ve iller için yağmur ve dolu uyarısında bulundu.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VE DOLU İÇİN TEDBİRLİ OLUN

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul için yağış ve dolu uyarısı

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