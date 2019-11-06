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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ıspanak açıklaması

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü zehirlenmeye sebep olacak bir mikroorganizma tespit edilmediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 20:56..
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Geçtiğimiz gün İstanbul'da ıspanak yedikten sonra zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurular olmuştu.

Onlarca insanın hastanelere başvurmasından sonra yetkili makamlar konu ile ilgili araştırmalar başlattı ve açıklamalar peş peşe geldi.

Son olarak İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konu ile alakalı bir açıklama yaptı ve alınan örneklerde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Bakanlığımıza ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmiş; ayrıca, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınmış, analiz edilmek üzere Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir. Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

''YABANCI OTLARI DİKKATLİCE AYIKLAYIN''

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmeden önce yabancı otların dikkatlice ayıklanması ve çok iyi bir şekilde temizlendikten sonra tüketilmesi oldukça önemlidir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler. Bakanlığımız tarafından düzenli olarak gıdanın üretimi, ambalajlanması, depolanması dahil olmak üzere satışına kadar ki tüm aşamalarda denetim yapılmakta ve gerek görüldüğünde analiz amacıyla numune alınmaktadır. Eylül 2019 ayı itibariyle 961 bin 505 denetim yapılmış olup denetimlerimiz devam etmektedir.

İHBAR VE ŞİKAYETLER İÇİN ALO 174

Gıda konusunda yapılacak her türlü ihbar ve şikayet, Bakanlığımız tarafından hassasiyetle değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımız bu bildirimlerini il ve ilçe müdürlüklerimize, ayrıca ALO 174 Gıda Hattına yapabilirler."

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