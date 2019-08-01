taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5768
Euro
6.1601
Altın
1404.46
Borsa
101767.76
Gram Altın
252.079

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşürecek otoyolun 192 kilometrelik kesimi, 4 Ağustos'ta açılacak.

Haber Merkezi | 01.08.2019 - 14:58..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir otoyolunun 192 kilometrelik kesimi, açılışa hazır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, İstanbul-İzmir otoyolunun, Marmara Bölgesi'ni Ege Bölgesi'ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli ulaşım akslarından biri olacağını belirterek, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını anımsattı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 78 KM KISALTTI

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını ifade eden Turhan, köprünün, İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre yani 1,5 saat kısalttığını bildirdi.

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

AÇILIŞI ERDOĞAN YAPACAK

Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yolun hizmete açıldığını anlatan Turhan, 4 Ağustos Pazar günü saat 15.00’te ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacağı müjdesini verdi.

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

YOL 111 KİLOMETRE KISALDI

İstanbul-İzmir arasının şu an 8,5 saat sürdüğünü, yeni yapılan 404 kilometrelik İstanbul-İzmir otoyolu ile normal şartlar altında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacağını belirten Turhan, "Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Bu güzergahla özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki mevcut devlet yolunun yaklaşık 515 kilometre olduğunu anımsatarak, otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacağını bildirdi.

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

174
Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

162
Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

451
Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

422
Pedro'nun şık topuk golü

Pedro'nun şık topuk golü

24
Sıcak hava yurdu erken terk edecek

Sıcak hava yurdu erken terk edecek

46
İngiliz ve Amerikan askerleri YPG bombasıyla öldü

İngiliz ve Amerikan askerleri YPG bombasıyla öldü

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir