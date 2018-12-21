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İstanbul-İzmir otoyol güzergahında emlak fiyatları arttı

İstanbul-İzmir kara yolu ulaşımını 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergahında bulunan gayrimenkullerin fiyatı son 2 yılda ortalama yüzde 36 artış gösterdi.

AA | 21.12.2018 - 14:25..
  1. Haberler
  2. Emlak
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Yüzde 95'i aşkın bölümü tamamlanan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergahında bulunan gayrimenkullerin fiyatları son 2 yılda ortalama yüzde 36 artarken, en yüksek artış yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görüldü.

YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

"Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahındaki Gayrimenkullerde Fiyat Hareketliliği" başlıklı bir rapor açıklandı. Söz konusu güzergahtaki mahallelerde yaşanan fiyat artışlarını ele alan rapora göre, İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'inden fazlası tamamlandı.

İstanbul-İzmir otoyol güzergahında emlak fiyatları arttı

2 YILDA ORTALAMA YÜZDE 36'LIK FİYAT ARTIŞI

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı.

Otoyol güzergahı yoğunluklu olarak kırsaldan, yerleşimin olmadığı bölgelerden geçerken, bu bölgelerde genel olarak bağ, bahçe, tarla ve zeytinlik bulunuyor. Güzergah üzerindeki mahalleler baz alınarak hazırlanan rapora göre, söz konusu güzergahta bulunan gayrimenkullerde son 2 yılda ortalama fiyat artışı yüzde 36 olarak gerçekleşti.

İstanbul-İzmir otoyol güzergahında emlak fiyatları arttı

EN YÜKSEK ARTIŞ BALIKESİR'DE

Söz konusu güzergahtaki gayrimenkullerde yaklaşık olarak son iki yılda en yüksek fiyat artışı yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görüldü. Naipli'yi yüzde 71 ile Bursa Nilüfer'e bağlı Badırga takip ederken, üçüncü sırada yüzde 48 ile Bursa Mudanya'nın Balabancık Mahallesi yer aldı.

Gebze'de başlayarak İzmir Çevreyolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda son bulacak otoyol üzerinde bulunan ve en yüksek değer artışının görüldü diğer mahalleler ve sıralamaları şu şekilde: "Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi yüzde 33 ile dördüncü, Mudanya'nın Mürsel Mahallesi yüzde 31 ile beşinci, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Sancaklıbozköy Mahallesi yüzde 26 ile altıncı, Bursa Karacabey'in Karakoca Mahallesi yüzde 25 artışla yedinci, Nilüfer ilçesinde yer alan Çaylı Mahallesi yüzde 21 ile sekizinci, Manisa Saruhanlı'da Hacırahmanlı yüzde 14 ile dokuzuncu sırada yer aldı."

İstanbul-İzmir otoyol güzergahında emlak fiyatları arttı

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