İstanbul-İzmir Otoyolu açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bugün anlamlı bir gün. Bugün İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bursa'ya bir taraftan da muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Yap-işlet-devret'le yapıyoruz. Senin aklın ermez Bay Kemal. Anlamazsın bu işlerden.

Bugün kalan 192 kilometrelik bölümün açılışını yapıyoruz. Böylece otoyolun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz.

Bu viyadükler, tüneller kolay yapılmadı. Biz Ferhat olduk, dağları deldik Şirin'e ulaştık. İstanbul-İzmir seyahatini konforlu hale getirmenin yanında yolu 100 kilometre kısaltıyoruz. Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunu du bu yolla birleştireceğiz.

"DEVLETİN KASASINDAN BİR ŞEY ÇIKMIYOR"



Maliyeti ne bunun 11 milyar dolar. Ülke ekonomisine yakıt ve zaman katkısı 3,5 milyar liradır. Bu yol sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Bu otoyolu inşa eden 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun ödeyeceği tutar 6,3 milyar lira. Bu otoyol Türkiye için her bakımdan kârlı bir projedir. Devletin kasasından bir şey çıkmıyor.

Otoyolun Balıkesir tarafındaki açılışını da Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak.

6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık.

Bu hafta Kurban Bayramı var. Acele giden ecele gider. Kurallara uyalım, bayramları acıya döndürmeyelim. Yollarda aman ha çok dikkat edin.

"ŞEHİR HASTANESİ SAYISINI 10'A ÇIKARDIK"



Bugün Bursa'da hizmete açacağımız 1355 yataklı şehir hastanemiz Bursa'nın güzelliğine güzellik katmış. Kendi içinde 6 ihtisas hastanesi ve diğer birimleriyle yüksek standartlara sahip bir şaheser.

Ülkemizdeki şehir hastanesi sayısını 10'a yatak sayısını da 13 bin 417'ye çıkarmış olduk. 10 adet hastanenin inşaatı sürüyor.

Bursa'ya yapılan yatırımlar 50 katrilyonun üzerinde. Hizmet yarışında esamesi okunmayanların çarpıtma işine gelince en önde olmalarının takdirini milletime bırakıyorum.

CHP Genel Başkanı'nın şehir hastanemize dil uzattığını görüyorum. Neymiş, şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş. Kendi cebimizden para vererek yaptırmıyoruz. Yıl ay gün koyuyoruz.

Bu kadar gün ay yıl çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi yapacaksın. Buna yap-işlet-devret denir. Bu hastaneler devlet bütçesiyle yapılmış olsaydı ihale rakamı yazıyor olacaktı. Devletin sağlık yatırımlarına ayırabildiği rakam belli. Bu kaynakta ancak klasik devlet hastanelerinin yapımına yeter. Dev projeler için alternatif finansman modelleri gerekiyor, biz bunu yaptık.

Hastanemizin yatırım bedeli 2 milyar 286 milyon lira. İşletme süresi 25 yıl."

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