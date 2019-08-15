taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6125
Euro
6.2588
Altın
1516.63
Borsa
99405.03
Gram Altın
273.879

İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

İki büyükşehir arası yolu 3,5 saate indirecek otoyolda tatil dönüşü yapan sürücüler trafiğe takılmadı.

AA | 15.08.2019 - 00:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

 

Bayramdan önce açılan, İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

HGS OLAN YERLERDE TRAFİK YOK

Bursa Batı Gişeleri'nde otoyol ücretini nakit ödeyen vatandaşlar kuyruk oluştururken, Hızlı Geçiş Sistemi'nin olduğu noktalarda trafik yoğunluğu oluşmadan geçişler sağlanıyor.

Görevliler, kuyruk oluşan gişelerde trafiğin aksamadan devam etmesi için sürücüleri yönlendiriyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

SÜRÜCÜLER FİYATLARDA İNDİRİM BEKLEDİ

Önceki tatil dönüşlerinde yoğunluk oluşan İstanbul-İzmir kara yolunda ise yoğunluk yaşanmazken, trafik normal seyrinde akıyor.
Otoyolu kullanan sürücüler, yoldan memnun olduklarını ve ancak fiyatlarda indirim beklediklerini söylediler.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU OSMAGAZİ KÖPRÜSÜ DAHİL ÜCRET TARİFESİ (TL)

İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde bayram trafiği yok


ARAÇ SINIFLARI

1. Sınıf: AKS ARALIĞI (DİNGİL MESAFESİ) 3.20 METRE ALTINDA OLAN ARAÇLAR 1.SINIFTIR.

2. Sınıf: AKS ARALIĞI 3.20 METRE VE ÜZERİNDE OLAN HER TÜRLÜ 2 AKSLI ARAÇ 2.SINIFTIR.

3. Sınıf: AKS ADEDİ (DİNGİL SAYISI) 3 TANE OLAN HER TÜRLÜ ARAÇ 3.SINIF ARAÇTIR.

4. Sınıf: DİNGİL SAYISI 4 VE 5 ADET OLAN HER TÜRLÜ ARAÇ 4.SINIF ARAÇTIR.

5. Sınıf: DİNGİL SAYISI 6 VE DAHA FAZLA OLAN KAMYON TREYLER VB.ARAÇLAR

6. Sınıf: MOTOSİKLETLER

İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir