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İstanbul- İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi netleşti

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu 29 Ekim 2019'da hizmete sunulacak.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 15:33..
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İstanbul- İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi netleşti

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük otoyol projesi olarak adından sıkça söz ettiren İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi netleşti.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi netleşti

YATIRIM BEDELİ 10 MİLYAR DOLAR

İstanbul- İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan proje; kamulaştırma bedelleriyle beraber 10 milyar dolarlık yatırıma ulaşacak.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi netleşti

29 EKİM'DE AÇILACAK

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi 29 Ekim 2019 olarak belirlendi. Hâlihazırda Avrupa'nın en büyük dünyanın ise 4'üncü büyük otoyolu konumunda bulunan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesi tamamlandığında dünyanın en uzun 1'inci ve 5'inci asma köprülerini de içerisinde barındırıyor.

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