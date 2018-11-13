İstanbul- İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi netleşti

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük otoyol projesi olarak adından sıkça söz ettiren İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi netleşti.

YATIRIM BEDELİ 10 MİLYAR DOLAR

İstanbul- İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan proje; kamulaştırma bedelleriyle beraber 10 milyar dolarlık yatırıma ulaşacak.

29 EKİM'DE AÇILACAK

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi 29 Ekim 2019 olarak belirlendi. Hâlihazırda Avrupa'nın en büyük dünyanın ise 4'üncü büyük otoyolu konumunda bulunan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesi tamamlandığında dünyanın en uzun 1'inci ve 5'inci asma köprülerini de içerisinde barındırıyor.