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İstanbul Kadıköy'de yangın paniği

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 11 katlı binanın 7. katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

İHA | 18.10.2019 - 23:42..
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İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan semtinde 11 katlı binanın 7. katında çıkan yangında, bina sakinleri itfaiye tarafından tahliye edilirken, 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Kadıköy Caddebostan'da çıkan yangın paniğe sebep oldu.VİDEO

İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Kadıköy, Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi'nde bulunan 11 katlı bir binanın 7. katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede tüm daireyi saran yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbar edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile 7. kattaki yangına müdahale etti. itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yangında dumandan etkilenen 5 kişinin ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı.Yaralılar kontrolleri yapılmak üzere çevre hastanelere sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken binadan tahliye edilen vatandaşların bina önündeki bekleyişi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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