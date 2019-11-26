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İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

İstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.

AA | 26.11.2019 - 01:05..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada kutlanan "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü"ne, şehrin tarihi ve sembol yapılarını turuncu renkle aydınlatarak destek verdi.

İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

TARİHİ VE SİMGE YAPILAR TURUNCU RENGE BÜRÜNDÜ

Galata ve Kız Kuleleri ile Hidiv Kasrı, Bozdoğan Kemeri ve Tekfur Sarayı gibi tarihi yapılar, UCLG Binası ve Haliç Metro Köprüsü'nün ışıkları turuncu renge büründü.

İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

10 ARALIK TARİHİNE KADAR TURUNCU RENKTE AYDINLATILACAKLAR

Bu özel günün önemine dikkati çekmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de turuncu renkle aydınlatıldı. İstanbul'un anıtsal mekanları, kadına karşı şiddetle mücadele için 10 Aralık tarihine kadar turuncu renkte aydınlatılacak.

İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

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