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İstanbul'da kahvehaneye polis baskını

Bağcılar’da, kaçak işletilen 2 kahvehaneye polis ekiplerince düzenlenen baskında, 25 kişi yakalandı. Yakalan kişilere toplam 79 bin 500 lira ceza uygulandı.

İHA |
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İstanbul'da kahvehaneye polis baskını

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen denetimlerde, dün Yeni Mahalle'deki 1567. Sokak ile Yenigün Mahallesi 623. Sokak üzerinde "kıraathane" olarak faaliyet gösteren iki iş yerinin açık olduğu ve oyun oynandığı tespit edildi.

İKİ ADRESE BASKIN

Her iki adrese peş peşe baskın yapan polis ekipleri, içeride oyun oynayan 25 kişiyi yakaladı. Ruhsatı olmayan ve kaçak işletilen kahvehanede arama yapan polis ekipleri, çok sayıda oyun kağıdı ele geçirdi.

79 BİN 500 TL PARA CEZASI

Yakalanan kişiler hakkında Anayasa'nın 1593 Sayılı "Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine Muhalefet" suçundan işlem yapılarak, her bir kişiye 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 79 bin 500 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Her iki iş yeri, İlçe Zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İstanbul'da kahvehane baskınları devam ediyor VİDEO

İstanbul'da kahvehaneye polis baskını

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