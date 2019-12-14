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İstanbul kış ortasında yazı yaşıyor

Hava sıcaklığının 20 derecelere gelmesiyle birlikte İstanbullular sokağa döküldü; trafik yüzde 60'lara ulaştı.

İHA | 14.12.2019 - 19:00..
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İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hafta sonu tatilinin ilk günü olan cumartesi günü 20’li derecelere varan hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokaklara, parklara ve sahile attı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60

Aileleriyle birlikte vatandaşlar sahilde adeta yazdan kalma günün keyfini çıkarttı. E-5 karayolu başta olmak üzere yollarda da trafik yoğunluğu arttığı görüldü. Trafik uygulamasında yoğunluğun yüzde 60'ı gösterdiği görüldü.

İstanbul kış ortasında yazı yaşıyor

İSTİKLAL CADDESİ TIKLIM TIKLIM

İstiklal Caddesi’ne insan seli Türkiye’nin en ünlü caddesi olarak gösterilen ve yerli yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde de insan seli yaşandı. Caddeye gelen vatandaşların yürürken sıcaktan montlarını çıkardığı görüldü.

İstanbul kış ortasında yazı yaşıyor

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Avcılar Sahil Parkı’nda da her yaştan insan güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen vatandaşlar yürüyüş yapıp denizi seyretti.

İstanbul kış ortasında yazı yaşıyor

İstanbul kış ortasında yazı yaşıyor

İstanbul kış ortasında yazı yaşıyor

İstanbul kış ortasında yazı yaşıyor

İstanbul kış ortasında yazı yaşıyor

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