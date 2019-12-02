1 Nurgül Yeşilçay, düğün istiyor Murat Cemcir’in doğum günü kutlamasına Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la katıldı.

2 Cem Uzan, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i suçladı Yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini ifade eden Cem Uzan, kendisine kurulan kumpastan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i suçlu tuttu.

3 İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu Kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900'den fazla emekliyi dolandıran 85 kişi için operasyon düzenlendi.

4 Bursa'da yağmur sonrası durum Bazı vatandaşlar ıslanmamak için terminale sığınırken, bazılarının ise yere serdikleri battaniyelerin üzerinde uyuduğu görüldü.

5 Fotoğrafa yansıyan silüet korkuttu Ardahan'da bir çiftçi, yeni doğan dananın fotoğrafını çekti. Eve çıkıp fotoğrafı kontrol eden çiftçi, hayvanın arkasında bir silüet olduğunu gördü. Fotoğraf tartışma yarattı.

6 Galatasaray'da 3 futbolcu sakatlandı Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında Lemina, Marcao ve Feghouli sakatlandı. 3 futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.