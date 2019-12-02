taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7481
Euro
6.3349
Altın
1459.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
269.922
Bitcoin
41578.15

İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu

Kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900'den fazla emekliyi dolandıran 85 kişi için operasyon düzenlendi.

AA | 02.12.2019 - 09:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırılma ihbarı üzerine harekete geçti.

85 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900’den fazla emekliyi dolandırdıkları belirlenen 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli’de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu

5 MİLYON LİRADAN FAZLA KAZANÇ SAĞLADI

"Örgütlü suç kapsamında tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "bankacılık kanuna muhalefet suçlarından" işlem gören şebeke üyelerinin, 900’den fazla emekliyi benzer yöntemle dolandırdığı ve aylık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda zanlının yakalandı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

61
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı İrlanda'da gözaltına alındı

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı İrlanda'da gözaltına alındı

16
İstanbul'da otomobil kamyona arkadan çarptı

İstanbul'da otomobil kamyona arkadan çarptı

11
Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

12
Tatlı yiyelim tatlı konuşalım sözü doğrulandı

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım sözü doğrulandı

13
İsrail Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimi inşa ediyor

İsrail Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimi inşa ediyor

41
Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Hatay'da zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir