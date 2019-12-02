İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırılma ihbarı üzerine harekete geçti.
85 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
İstanbul merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900’den fazla emekliyi dolandırdıkları belirlenen 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli’de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
5 MİLYON LİRADAN FAZLA KAZANÇ SAĞLADI
"Örgütlü suç kapsamında tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "bankacılık kanuna muhalefet suçlarından" işlem gören şebeke üyelerinin, 900’den fazla emekliyi benzer yöntemle dolandırdığı ve aylık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
ARAMALAR SÜRÜYOR
Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda zanlının yakalandı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.