İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 95 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet güçlerinin aralıksız çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

4 AYRI İLDE NARKOTİK OPERASYONU

Beyoğlu merkezli olmak üzere İstanbul genelinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen, 22’si cezaevinde, 1’i askerde olan 112 şüphelinin yakalanmasına yönelik 4 ayrı ilde operasyon yapıldı.

Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 95 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ayrıca 57 paket marihuana, 9 paket halinde metamfetamin, 17 paket kokain, 355 sentetik ecza hap, ecstasy hap, 1 adet LSD ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.