İstanbul merkezli 7 ilde ‘sahte içki’ operasyonu

Ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; sahte ve kaçak alkol ticareti yapan suç örgütüne göz açtırmadı.
83 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı bulunan 83 şüpheliye yönelik 106 farklı adrese eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Kaçakçılık polisi, belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemlerine devam ediyor.