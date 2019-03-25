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İstanbul merkezli 7 ilde ‘sahte içki’ operasyonu

Sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütüne yönelik 83 kişinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İHA | 25.03.2019 - 08:33..
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Ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; sahte ve kaçak alkol ticareti yapan suç örgütüne göz açtırmadı.

83 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı bulunan 83 şüpheliye yönelik 106 farklı adrese eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul merkezli 7 ilde ‘sahte içki’ operasyonu

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Kaçakçılık polisi, belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemlerine devam ediyor.

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