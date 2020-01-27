İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Adana'da dini nikahlı eşinden olan bebeğini bırakıp kaçan anne, karakola giderek verdiği ifadesinde, ''Babasına ders vermek istedim.'' dedi.

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo, Milan forması giyen Ricardo Rodriguez'in kendisini arayıp, sarı-lacivertli ekip hakkında bilgi aldığını söyledi.

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığ ve Malatya için Türkiye Tek Yürek oldu

Acun Ilıcalı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için TV8'de Tek Yürek Kampanyası gerçekleştirdi. Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu programda 51 milyon lira toplandı.