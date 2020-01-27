taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9394
Euro
6.555
Altın
1578.52
Borsa
121134.1
Gram Altın
301.51
Bitcoin
51258.32

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 27.01.2020 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, yeni gözaltı kararları alındı.

Soruşturma kapsamında 30 şüphelinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıklarını tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

4'Ü YURT DIŞINA ÇIKTI

Operasyonda İstanbul'da 13, Sakarya'da da 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün, yurt dışına çıktıkları tespit edildi.

Ekiplerin diğer 12 şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti
Matild Manukyan'ın mirasçısı Kerope Çilingir'in zorla evlendirilmesine takipsizlik kararı veren savcı hakkında Çilingir'in kızı Dora Çilingir HSK'ya şikayette bulundu.
İzmir'de koronavirüs şüphesi
Konak ilçesinde 2 Çinli, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.
Elazığ ve Malatya için Türkiye Tek Yürek oldu
Acun Ilıcalı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için TV8'de Tek Yürek Kampanyası gerçekleştirdi. Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu programda 51 milyon lira toplandı.
Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da beklenen depremle ilgili hazırlıklar hakkında konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

209
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

67
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

16
Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak

Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak

94
Vuhan ölü bir şehre döndü

Vuhan ölü bir şehre döndü

74
Kobe Bryant'ın basketbol kariyeri

Kobe Bryant'ın basketbol kariyeri

16
Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir