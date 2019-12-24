İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

İstanbul merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

54 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili yapılan çalışmalarda, haklarında ankesör ardışık arama kaydı bulunan ve şifreli haberleşme programı ByLock adlı sistemde ismi geçen 8’i muvazzaf 54 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 34 FETÖ üyesi yakalandı. 5 şüphelinin yurt dışına kaçtığı saptanırken, 15 örgüt üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildiği öğrenildi.