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İstanbul merkezli gasp operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul’un Sancaktepe ve Ümraniye ilçelerinde gasp ve yağma suçlarına karışan çeteye yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

İHA | 25.12.2019 - 16:37..
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İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bilgi üzerine Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde eylem yapan çıkar amaçlı bir suç çetesi tespit etti.

55 FARKLI SUÇ

Elebaşılığını G.Ö.’nün yaptığı, içinde emekli bir polisin de bulunduğu 18 kişiden oluşan çetenin, bölgede faaliyet gösteren bir tekel bayisini silah zoru ile zimmetlerine geçirdikleri, her iki ilçede ‘yağma’, ‘kumar oynanması için yer temin etme’, ‘suç işlemek için örgüt kurmak’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ gibi 55 farklı suça karıştıkları belirlendi.

Sancaktepe ve Ümraniye’de yasa dışı kumarhane açarak illegal gelir elde ettikleri ileri de tespit edilen söz konusu çeteye yönelik geniş çaplı soruşturma başlatan polis, her iki ilçe ve çevresinde çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, çete üyelerinin kimliklerini tespit etti.

İstanbul merkezli gasp operasyonu: 16 gözaltı

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ardından operasyon için harekete geçen polis, dün sabah İstanbul, Manisa ve Aydın’da 20’ye yakın adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda, çete lideri G.Ö.’nün de aralarında olduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çek, senet, tapu, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Polis, çetenin firari 2 üyesinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Haklarında toplamda 55 suç dosyası belirlenen şüphelilerin işlediği suçlara yönelik, araştırmanın sürdüğü ve suç sayısının artabileceği ileri sürüldü.

İstanbul merkezli gasp operasyonu: 16 gözaltı

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