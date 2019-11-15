İstanbul merkezli sahte para operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para operasyonu gerçekleştirdi.

15 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana ve Mardin'de 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 kişiden 15'ini yakaladı.

15 BİN DOLAR 128 BİN LİRA YAKALANDI

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 15 bin dolar ve 128 bin lira ele geçirildi.

GEÇEN AY 207 BİN LİRA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında geçen ay düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şebeke üyesi 3 kişi tutuklanmış, araçlarında 207 bin lira sahte para ele geçirilmişti.