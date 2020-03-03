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İstanbul metroları dezenfekte ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

DHA | 03.03.2020 - 08:38..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Sağlık Daire Başkanlığı ile işbirliği yaparak günde 2 milyondan fazla yolcu taşıyan metro araçlarını ve istasyonlarını her akşam virüse karşı temizlemeye başladı.

Ayrıca ayda bir kez ise özel bir dezenfekte sıvısı ile tüm metro araçları ve istasyonları yıkanıyor.

YOLCU KOLTUKLARINDAN TURNİKELERE KADAR DEZENFEKTE

Özellikle metro araçlarında yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları istasyonlarda İstanbulkart yükleme cihazları, yolcu geçiş turnikeleri, yürüyen merdivenler ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe temizleniyor.

Toplam 844 metro aracı 90 kişi tarafından dezenfekte edilirken, istasyonlarda ise 500 kişilik bir ekip görev yapıyor.

İstanbul metroları dezenfekte ediliyor

"YENİ UYGULADIĞIMIZ SİSTMELE NANO TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ"

Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy, dezenfekte çalışmasında nano teknolojiyi kullandıklarını belirterek, “Şu an yeni uyguladığımız sistemle nano teknolojiyi kullanıyoruz. Kullandığımız malzemeler özel ve insan sağlığına zararlı olmayan malzemeler. Bunlar içerideki yüzeylerde katman oluşturuyor. Çok uzun süreli olarak koruma sağlıyorlar, mikroorganizmaların üremesine engel oluyorlar.” şeklinde konuştu.

İstanbul metroları dezenfekte ediliyor

“İSTANBULLULARI VİRÜSTEN KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Özgür Soy yapılan dezenfeksiyon çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bütün dünyanın gündemine bambaşka bir şey oturdu. Bu da bulaşıcı hastalıklar. Dünya'nın her tarafında bu konuşuluyor. Herkesin üzerine düşen şeyler var. Biz de üzerime düşenleri yapmak için kolları sıvadık ve ekstra önlemler aldık. Metronun bütün vagonları her gün mutlaka yıkanmaktadır. Biz son zamanlarda ek olarak dezenfeksiyon anlamında ekstra önlemler aldık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda özellikle metronun iç tarafında mikro organizmaların yaşamasını önleyecek bir takım önlemler aldık. Tabi aynı zamanda havalandırma çok önemli. Metrolarda ki bakımlar havalandırma sistemlerinin çok iyi çalışması için çalışıyoruz. Bu şekilde üzerimize düşeni yaparak İstanbulluların bu tehlikeden korunması için her şeyi ortaya koyuyoruz." dedi.

İstanbul metroları dezenfekte ediliyor

İstanbul metroları dezenfekte ediliyor

İstanbul metroları dezenfekte ediliyor

İstanbul metroları dezenfekte ediliyor

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