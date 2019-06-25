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İstanbul metrosunda telefon hırsızı

Mecidiyeköy metro istasyonunda kadın hırsız, genç bir kızın bankta unuttuğu cep telefonunu çaldı.

İHA | 25.06.2019 - 09:30..
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Yenikapı-Hacıosman metrosunun Şişli Mecidiyeköy istasyonunda, gündüz saatlerinde evine gitmek için metroya giren genç bir kız, istasyondaki banka oturarak beklemeye başladı.

DURAKTAKİ BANKTA TELEFONUNU UNUTTU

Bir süre sonra genç kız hızlıca gelen durağa yanaşan metroya binerek yola çıktı. Genç kız 1 durak gittikten sonra cep telefonunu unuttuğu fark ederek metrodan indi. O esnada Mecidiyeköy istasyonuna genç kızın oturduğu banka başka bir kadın gelerek oturdu. Telefonu fark eden kadın bir süre baktıktan sonra kolundaki çantasıyla gizlediği cep telefonunu saniyeler içerisinde çaldı. Telefonu çantasına koyan kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi bacak bacak üstüne atarak beklemeye başladı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SANİYELER İÇERİSİNDE ÇALDI

Görüntülerde, cep telefonu bankta sahipsiz bir şekilde dururken genç yaşlardaki kadın geliyor. Banka oturan kadın telefonu fark ediyor. Etrafına bakan kadın kısa bir sonra telefona dokunurken, diğer kolundaki çantayla da gizliyor. Ardından telefonu çalan hırsız kadın, çantasına koyuyor. Bacak bacak üstüne de atan kadın etrafa bakarak beklemeye devam ediyor.

İstanbul metrosunda telefon hırsızı ViDEO

İstanbul metrosunda telefon hırsızı

GENÇ KIZ HIRSIZDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan telefonunu unuttuğu yere gelen genç kız, bankta olmadığını görünce durumu metro görevlilerine bildirdi. Görevliler yaklaşık 1 buçuk saat boyunca telefonda takılı hattın olduğu numarayı aradı. Aramaların reddedilmesinden bir süre sonra telefon tamamen kapatıldı. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini alan genç kız, Şişli Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.İstanbul metrosunda telefon hırsızı

POLİS HIRSIZI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

Çalınan cep telefonun genç kıza ağabeyi tarafından 2 ay önce doğum günü hediyesi olarak alındığı bildirildi. Polis ekipleri, kadın hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul metrosunda telefon hırsızı

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