Türkiye'de korona vakalarının ortaya çıkması üzerine, ülkede birçok önlemler alınmaya başlandı.

Vatandaş için tehlike oluşturabilecek çoğu yerler kapatılırken, son olarak 65 yaş üzeri ve özellikle kronik rahatsızlığı olan yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı.

SOKAKLARIN BOŞ HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Alınan tüm bu önlem ve tedbirler sonrasında ise vatandaş evlerine kapanırken, İstanbul sokakları boş kaldı. Taksim Meydanı, Eminönü bölgesi ve sahiller tenhalaşırken, meydanlar havadan görüntülendi.

İstanbul meydanları havadan görüntülendi ViDEO