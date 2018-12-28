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İstanbul Modern, sanat dolu bir yılı daha geride bıraktı

2018'de 40 bin çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturan İstanbul Modern, 318 bin ziyaretçi ağırladı.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 10:26..
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İstanbul Modern'in açıklamasına göre, Karaköy'deki yeni bina tamamlanıncaya kadar Beyoğlu'nda faaliyetlerini sürdüren müze, 2018 yılını da dolu dolu geçirdi.

İNSAN DOĞASI SERGİSİ

Kısa bir taşınma molası veren müze, geçici mekanının açılışını çağdaş heykel sanatının en özgün, en yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg'in 'İnsan Doğası' adlı sergisiyle mayıs ayında yaptı.

İstanbul Modern, sanat dolu bir yılı daha geride bıraktı

110 FİLM GÖSTERİME SOKULDU

2018'de 6 sergiyle 151 sanatçıyı ağırlayan İstanbul Modern, koleksiyon sergilerinin ardından fotoğraf tarihinin en önemli isimlerinden Yıldız Moran'ın 'Bir Dağ Masalı' adlı sergisini, sanatseverlerle buluşturdu. İstanbul Modern Sinema ise 10 özel programla 110 film gösterimi gerçekleştirdi.

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