İstanbul Müftüsü: Teravihi jet hızıyla kılmak uygun değil

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda her türlü ibadetin katlandığını, bazı ibadetlerin de o aya özel olduğunu belirterek, ''Oruç sadece ramazanda tutuluyor farz olarak. Teravih namazı sadece ramazanda kılınıyor. Fıtır sadakası insanlara sadece ramazanın sonunda vacip oluyor. Dolayısıyla bunun gibi pek çok ibadetin yoğun şekilde yaşandığı ve bizi değiştirmek üzere gelen bir ay ramazan.'' diye konuştu.

"KELİMELERİ YUTARAK OKUYORLAR"

Teravih namazlarını hızlı kılma konusuna da değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Ramazanda teravihi tam kılalım derken jet hızıyla kılmak uygun değil. Teravih namazını hem manasına hem de lafzını zayi etmeyecek şekilde belli bir hızda okumak gerekiyor. En azından dinleyenler harfleri fark edebilmeli. Jet imamlar, 12-13 dakikada teravih namazı kıldıranlar zannediyorum onlarda bazen harfleri değil, kelimeleri bile yutarak okuyorlar. Bu çok hoş bir şey değil. Çünkü namazı kılarken insanın kalbi yoruluyor. O koşuşturmaca da 'secdeden kalkacağım, rükuya yetişeceğim' diye yaşlılar çok zorlanıyorlar. Bunlara gerek yok. Doğrusu hakkını vererek, tadili erkanına riayet ederek namazı kılmak ramazanın bereketinden daha çok istifadeyi sağlayacak önemli vesilelerdendir."