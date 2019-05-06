taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9909
Euro
6.7093
Altın
1282.61
Borsa
93946.08
Gram Altın
246.863

İstanbul Müftüsü: Teravihi jet hızıyla kılmak uygun değil

Jet imamların namazı kıldırırken kelimeleri yuttuğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Doğrusu hakkını vererek, tadili erkanına riayet ederek namazı kılmaktır." dedi.

AA | 06.05.2019 - 08:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda her türlü ibadetin katlandığını, bazı ibadetlerin de o aya özel olduğunu belirterek, ''Oruç sadece ramazanda tutuluyor farz olarak. Teravih namazı sadece ramazanda kılınıyor. Fıtır sadakası insanlara sadece ramazanın sonunda vacip oluyor. Dolayısıyla bunun gibi pek çok ibadetin yoğun şekilde yaşandığı ve bizi değiştirmek üzere gelen bir ay ramazan.'' diye konuştu.

İstanbul Müftüsü: Teravihi jet hızıyla kılmak uygun değil

"KELİMELERİ YUTARAK OKUYORLAR"

Teravih namazlarını hızlı kılma konusuna da değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Ramazanda teravihi tam kılalım derken jet hızıyla kılmak uygun değil. Teravih namazını hem manasına hem de lafzını zayi etmeyecek şekilde belli bir hızda okumak gerekiyor. En azından dinleyenler harfleri fark edebilmeli. Jet imamlar, 12-13 dakikada teravih namazı kıldıranlar zannediyorum onlarda bazen harfleri değil, kelimeleri bile yutarak okuyorlar. Bu çok hoş bir şey değil. Çünkü namazı kılarken insanın kalbi yoruluyor. O koşuşturmaca da 'secdeden kalkacağım, rükuya yetişeceğim' diye yaşlılar çok zorlanıyorlar. Bunlara gerek yok. Doğrusu hakkını vererek, tadili erkanına riayet ederek namazı kılmak ramazanın bereketinden daha çok istifadeyi sağlayacak önemli vesilelerdendir."

İstanbul Müftüsü: Teravihi jet hızıyla kılmak uygun değil

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

1948
Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

137
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısıroğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısıroğlu için taziye mesajı

42
Vatan nöbetinde ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

71
Caner Erkin'den taç açıklaması

Caner Erkin'den taç açıklaması

39
ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

46
Amine Gülşe ile Mesut Özil'in nikah tarihi belli oldu

Amine Gülşe ile Mesut Özil'in nikah tarihi belli oldu

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir