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İstanbul-Ordu seferinde fırtına paniğe neden oldu

İstanbul’dan Ordu’ya gelen yolcu uçağı, fırtına nedeniyle pisti 2 kez ‘pas geçerek’ Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı.

İHA | 24.12.2019 - 19:28..
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Ordu’da etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı 11 ilçenin farklı noktalarında yangınlar ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklar yaşandı.

Dün saat 20.10’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan ve Ordu’ya hareket eden uçak, kentteki olumsuz hava şartları ve rüzgarın etkisiyle Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapacağı esnada sallandı.

2 KEZ PİSTİ PAS GEÇTİ

Uçağın pilotu, şiddetli rüzgar nedeniyle, havacılık sektöründe kimi zaman yaşanabilen ''pisti pas geçme'' sistemini uygulayarak yeniden havalandı.

Pisti 2 kere pas geçen uçak, sonrasında ise sağlıklı bir iniş gerçekleştirdi. Böyle bir durumla ilk kez karşılanan bazı yolcular tedirginlik yaşarken, bir yolcu da bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Ordu-Giresun uçuşunda panik anları VİDEO

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