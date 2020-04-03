İstanbul otizme dikkat çekmek için maviye büründü

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde dünya çapında eşzamanlı düzenlenen "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında binalar ve simge yapılar mavi renkle ışıklandırılıyor.

İSTANBUL MAVİYE BÜRÜNDÜ

Bu kapsamda İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi gibi birçok simge yapı, maviye büründü.

Bu arada, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin de otizmli birey babası olduğunu ve farkındalık kampanyası çerçevesinde İstanbul Havalimanı kulesinin mavi ışıkla aydınlatıldığını belirtti.