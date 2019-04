'Istanbul Photo Awards 2019'un kazananları belli oldu

Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"da "Yılın Fotoğrafı" ödülünü "İsrail-ABD-Filistin çatışması" başlıklı fotoğrafıyla Ahmad Gharabli kazandı. AFP foto muhabiri Gharabli'nin "İsrail-ABD-Filistin çatışması/Israel-US-Palestinian Conflict" başlıklı fotoğrafı, jürinin değerlendirmesi sonucu ödüle layık görüldü.

YILIN FOTOĞRAF ÖDÜLÜ BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Uluslararası jüri, 19-23 Nisan'da yapılan değerlendirmelerin ardından "haber" ve "spor" dallarında tekil ve seri olmak üzere dört kategoride, yılın en iyilerini belirledi.

Resmi sponsorluğunu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Hava Yollarının (THY) üstlendiği yarışmada, Gharabli'nin Kudüs'te kendi fotoğrafını çekmeye çalışan İsrail askerine, onun fotoğrafını çekerek karşılık veren Filistinli bir kadını konu alan fotoğrafı "Yılın Fotoğrafı" ödülünü aldı.

Guillermo Arias'ın AFP için çektiği "Binlerce Orta Amerikalı Göçmen/Thousands of Central American Migrants" başlıklı serisi, "Seri Haber" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Seri, çoğunluğu Honduraslı, binlerce Orta Amerikalı göçmenin Amerika'ya ulaşma umuduyla bir aydan fazla süren yolculuğunu konu alıyor.

TEKİL SPOR DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Matzke Stefan, dalgadan düşen bir sörfçüyü yakaladığı fotoğraf ile "Tekil Spor" dalında birincilik ödülünün sahibi oldu.

Forough Alaei, İran'ın Ahvaz şehrinde, kadınların stadyuma girmesi yasak olduğu için erkek kılığında maçları izleyen 22 yaşındaki Zeynep'i konu edinen "Stadyum Kızı/Stadium Girl" serisiyle "Seri Spor" alanında birincilik ödülünü aldı.

KAZANAN FOTOĞRAFLAR YURT İÇİ VE DIŞINDA SERGİLENECEK

Istanbul Photo Awards'ın "Tekil Haber" kategorisinde ikinciliğe Daniel Ochoa De Olza'nın AP için çektiği "ABD/Meksika Sınır Duvarı'nın Büyük Sıçrayışı/Massive Jump of the USA/Mexico Border Fence", üçüncülüğe İspanyol Elyxandro Cegarra'nın "Paris'te Benzin Zammına karşı Sarı Yelek Protestosu/Yellow Vest Protest Against Rising Fuel Taxes in Paris" başlıklı fotoğrafı layık görüldü.

MCGRATH İKİNCİ OLDU

Chris McGrath, Getty Images için çektiği "Bir Gazetecinin Cinayeti/A Journalist’s Murder" adlı seriyle "Seri Haber" alanında ikinciliği alırken, Endonezyalı Ulet Ifansasti, "Ölümcül Deprem/Deadly Earthquake" serisiyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

"Spor" kategorisinde, Amerikalı Terrell Groggins "Tüm Zamanların En Harika Kadını/Savunmanın İntikamı-The Greatest Woman of All Time/ Shields Strikes Back" ile tekil fotoğrafta ikincilik, Reuters'dan Lenoir Francois "Spa-Francorchamps'de F1 kazası/F1 crash at Spa-Francorchamps" ile üçüncülük ödülünü aldı.

"Seri Spor" kategorisinde, ikinciliği Getty Images için çektiği "İlham Verici Koç Takımını Kazanma Sezonuna Hazırlıyor/Inspiring Coach Leads Team to Winning Season" serisiyle Ezra Shaw, üçüncülüğü "Kuzey Kore Stili Tekvando/Taekwondo North Korea Style" serisiyle Alain Schroeder kazandı.

FOTOĞRAF ALBÜMÜNDE DE YER ALACAK

"Yılın Fotoğrafı"nın sahibi Gharabli'nin 8 bin dolarlık ödülün sahibi olduğu yarışmada, diğer kategorilerin birincileri 5 bin, ikincileri 3 bin, üçüncüleri ise bin 500 dolarla ödüllendirildi.

Yurt içinde ve dışında yıl boyunca çeşitli mekanlarda sergilenecek fotoğraflar ayrıca fotoğraf albümünde de yayımlanacak.

Kazanan fotoğraflara ilişkin detaylı bilgi, "https://istanbulphotoawards.com/" adresinden görülebilir. Istanbul Photo Awards, dağıttığı ödüllerle foto muhabirlerini teşvik etmeyi ve güç koşullarda devam eden foto muhabirlik mesleğini desteklemeyi amaçlıyor. Uluslararası haber fotoğrafçılığı alanında önemli bir yere sahip olan yarışma, fotoğraf dünyasından yoğun ilgi görüyor.