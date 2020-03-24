İstanbul polisi Sultanbeyli'de 1 milyon maske ele geçirdi

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
1 MİLYON MASKE ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, Fatih Bulvarı'nda bulunan bir binada sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.
Operasyonda, piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maskeye el konuldu.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen maskelerin ise topluca imha edileceği öğrenildi.