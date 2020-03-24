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İstanbul polisi Sultanbeyli'de 1 milyon maske ele geçirdi

Polisin düzenlediği operasyon kapsamında, bakanlıktan izinsiz maske üretimi yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 16:21..
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

1 MİLYON MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda bulunan bir binada sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.

Operasyonda, piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maskeye el konuldu.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen maskelerin ise topluca imha edileceği öğrenildi.

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