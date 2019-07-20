İstanbul polisinden büyük operasyon: 217 gözaltı

Haliliye ilçesinde karısı tarafından terk edilen 2 çocuk babası, bıçakla kendini yaraladı.

Salihli ilçesinde, göle açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kayık, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 673 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 217 kişi gözaltına alındı.

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Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden İtalyan kız paylaşımı

Guido Senia, Şeyma Subaşı'yı kızdıracak bir paylaşımda bulundu; "Hayat güzel ama İtalyan bir kızla daha güzel"