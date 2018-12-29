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İstanbul polisinden dev operasyon: 903 kişi yakalandı

İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonda, 2 bin 617 adrese baskın düzenlendi.

İHA | 29.12.2018 - 11:37..
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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatlarıyla; 28 Aralık 2018 Cuma günü 02.00 - 14.00 saatleri arasında İstanbul genelinde, aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleşti. Yapılan dev operasyon kapsamında, 2 bin 617 adrese baskın düzenlendi.

DEV OPERASYONDA 903 KİŞİ YAKALANDI

Baskınlarda; yaralama suçundan 187 kişi, hırsızlık suçundan 114 kişi, iş yeri, konut dokunulmazlığı ihlali suçundan 63 kişi, dolandırıcılık suçundan 47 kişi, silahla tehdit suçundan 42 kişi, mala zarar verme suçundan 41 kişi, Görevi yaptırtmamak için direnmek ve hakaret suçundan 36 kişi, 6136 SKM suçundan 25 kişi, cinsel istismar- cinsel saldırı suçundan 18 kişi, yağma- gasp suçundan 15 kişi, taksirle yaralama- ölüme neden olma suçundan 11 kişi, sahtecilik suçundan 10 kişi, şantaj- fuhuş suçundan 7 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 kişi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 4 kişi, 5607 SKM suçundan 3 kişi, adam öldürmek suçundan 2 kişi, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2 kişi, diğer suçlardan 270 kişi olmak üzere, toplamda 903 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında 20 yıla kadar hapis cezalı 2 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezalı 17 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezalı 73 şahıs, 2 yıla kadar hapis cezalı 405 şahıs, G. Tevkifli olarak aranan 406 şahıs bulunduğu öğrenildi.

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