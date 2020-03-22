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İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara uyarı anonsu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye araçlarından dışarıda bulunan vatandaşlara, 'Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız' anonsu ile uyarıda bulundu.

AA | 22.03.2020 - 14:08..
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İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara uyarı anonsu

İstanbul polisleri tarafından, koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkan vatandaşlara, polis araçlarından, zaruri olmadıkça sokağa çıkmayın uyarıları yapıldı.

"SİZLERİN VE SEVDİKLERİNİZİN SAĞLIĞI HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİDİR"

Deniz kenarında balık tutan vatandaşlara yönelik yapılan uyarıya ilişkin paylaşılan görüntüde, "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız." uyarısı duyuluyor.

İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara uyarı anonsu ViDEO

İstanbul polisinden sokaktaki vatandaşlara uyarı anonsu

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