İstanbul polisinden yankesicilik operasyonu

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda vatandaşın çanta ve cüzdanlarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yankesicilik olayına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, söz konusu eylemleri aynı kişilerin yaptığını belirledi.

İSTANBUL VE BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis, teknik ve fiziki çalışmanın ardından 34 farklı olaya karıştıkları belirlenen 23 şüphelinin Bursa ve İstanbul'daki adreslerine operasyon düzenledi.





16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen 72 yaşındaki A.Ç. ve suç örgütüne üye kadınların da bulunduğu 4'ü çocuk 16 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken, diğer 15 kişi adliyeye sevk edildi.

YANKESİCİLİK YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A GELDİLER

Çoğunluğu akraba olan suç örgütü üyelerinin Bursa'da ikamet ettiği ve yankesicilik yapmak için İstanbul'a gelerek suç işledikten sonra izlerini kaybettirmek için tekrar Bursa'ya döndükleri belirlendi.

MAĞDURLA ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAF ÇETEYİ ELE VERDİ

Kadın zanlılardan ikisinin, bankta oturan bir kadının yanına fotoğraf çekme bahanesiyle yaklaşarak yankesicilik yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin çantasını çaldığı kadının arkasında fotoğraf çektirdikleri de ortaya çıktı.