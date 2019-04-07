1 İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son rakamlar Seçimlere yapılan itirazların ardından oyların yeniden sayılmasıyla fark, 17 binin altına indi. Sayımlar bugün de devam ediyor.

2 Ankaragücü-Fenerbahçe - CANLI SKOR Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

3 İstanbul seçimlerinde son durum AK Parti'nin itirazı sonrası İstanbul'da oyların yeniden sayımına başlandı. YSK verilerine göre AK Parti'ye 14 bin 456 CHP'ye 3 bin 485 oy yazıldı.

4 AK Parti İstanbul'da tüm oyların sayılmasını istedi Beyoğlu'nda tüm oyların sayılması için başvuru yaptıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, diğer ilçeler için de aynı başvuruyu yapacaklarını söyledi.

5 Rapçi Gazapizm uyuşturucuyla yakalandı Gazapizm adıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar, uyuşturucuyla yakalandı.

6 TSK'dan Zap ve Gara'ya hava harekatı Zap ve Gara'ya gerçekleştirilen hava harekatında, terör örgütüne ait hedefler imha edildi.