İstanbul seçimlerinin iptali, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı, birçok yayın tarafından ana gündem konusu oldu.

ABD – WALL STREET JOURNAL

Yenilenen seçim kararı, ABD’li gazetenin manşetinde “İktidar partisinin yolsuzluk ve usulsüzlük gerekçeleriyle yaptığı seçim yenileme talebi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edildi” şeklinde yer aldı.

ABD – NEW YORK TIMES

New York Times, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararını haberleştirdi. Yazıda, "Cumhurbaşkan Erdoğan için ezici bir mağlubiyeti sildiği, ancak sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdığı" yorumu yer aldı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiliz gazete, yayınladığı haberde, “Erdoğan’ın seçim iptali talebinin kabul edilmesi, Türkiye çapında isyan seslerinin yükselmesine neden oldu” yorumuna yer verdi.

ALMANYA – DER TAGESSPIEGEL

Seçim iptali sonrası, muhalefet parti adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Pes etmeyeceğiz” söylemlerine yer veren gazete, Türkiye’de ikinci bir Gezi vakasının yaşanabileceği görüşünü yazıya taşıdı.

YUNANİSTAN – KATHİMERİNİ

Yunan gazete, “Yenilgiyi kabul etmeyen iktidar partisi, İstanbul’da seçimleri yeniletti” başlığını gündeme taşıdı.

İSRAİL – HAARETZ

“Türk muhalifleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını, bir darbe olarak nitelendirdi” başlığına yer verdi.