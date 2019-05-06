taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9905
Euro
6.7087
Altın
1282.63
Borsa
93946.08
Gram Altın
246.978

İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusuyla ilgili kararın açıklanması beklenirken YSK Başkanı Sadi Güven'in tatilden döndüğü öğrenildi.

AA & Ensonhaber | 06.05.2019 - 08:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

İstanbul seçimlerinin üzerinden 36 gün geçti. Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak göreve başladı. Ancak 'seçimlerde usulsüzlük' tartışmaları sona ermedi.

AK Parti, olağanüstü itiraz hakkını kullandı. CHP cehpesi YSK'nın bu başvuruları reddedeceği yönünde.

İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

AK Parti ve MHP'de ise beklenti İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi yönünde.

YSK BUGÜN TOPLANIYOR

YSK'nın vereceği karar bu yüzden merakla bekleniyor ve tartışılıyor. YSK karar için bugün toplanacak.

TATİLDEN DÖNDÜ

Öte yandan tüm gözler YSK'ya odaklanmışken, YSK Başkan Sadi Güven'in hafta sonunu Fethiye'de geçirdiği öğrenildi. Kızını görmeye geldiği belirtilen Güven, pazar günü Fethiye'den ayrıldı.

İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

1959
Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

137
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısıroğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısıroğlu için taziye mesajı

42
Vatan nöbetinde ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

71
Caner Erkin'den taç açıklaması

Caner Erkin'den taç açıklaması

39
ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

46
Amine Gülşe ile Mesut Özil'in nikah tarihi belli oldu

Amine Gülşe ile Mesut Özil'in nikah tarihi belli oldu

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir