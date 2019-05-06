İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

İstanbul seçimlerinin üzerinden 36 gün geçti. Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak göreve başladı. Ancak 'seçimlerde usulsüzlük' tartışmaları sona ermedi.

AK Parti, olağanüstü itiraz hakkını kullandı. CHP cehpesi YSK'nın bu başvuruları reddedeceği yönünde.

AK Parti ve MHP'de ise beklenti İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi yönünde.

YSK BUGÜN TOPLANIYOR

YSK'nın vereceği karar bu yüzden merakla bekleniyor ve tartışılıyor. YSK karar için bugün toplanacak.

TATİLDEN DÖNDÜ

Öte yandan tüm gözler YSK'ya odaklanmışken, YSK Başkan Sadi Güven'in hafta sonunu Fethiye'de geçirdiği öğrenildi. Kızını görmeye geldiği belirtilen Güven, pazar günü Fethiye'den ayrıldı.