İstanbul Şehir Hatları ile İDO seferleri iptal edildi

BUDO seferlerinden sonra, Marma Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Şehir Hatları ile İDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşışdı.
İptal edilen şehir hatları seferleri:
Karaköy- Kabataş- Bostancı :07:45
Kadıköy- Sarıyer: 07:50
Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07:55
Beşiktaş -Adalar :07:30
İptal edilen İDO seferleriİ:
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30
Bostancı-Beşiktaş 07.40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50
Bursa-Büyükçekmece 08.00
Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07:50