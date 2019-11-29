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İstanbul Şehir Hatları ile İDO seferleri iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

DHA | 29.11.2019 - 08:03..
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BUDO seferlerinden sonra, Marma Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Şehir Hatları ile İDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşışdı.

İptal edilen şehir hatları seferleri:

Karaköy- Kabataş- Bostancı :07:45

Kadıköy- Sarıyer: 07:50

Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07:55

Beşiktaş -Adalar :07:30

İptal edilen İDO seferleriİ:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30

Bostancı-Beşiktaş 07.40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50

Bursa-Büyükçekmece 08.00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07:50

İstanbul Şehir Hatları ile İDO seferleri iptal edildi

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