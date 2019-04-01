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İstanbul sokaklarında Binali Yıldırım billboardları

YSK tarafından kesin sonuçlar açıklanmamasına rağmen, İstanbul sokaklarında Binali Yıldırım'ın kazandığına dair billboardlar görüntülendi.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 11:12..
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İstanbul sokaklarında Binali Yıldırım billboardları

Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 16 büyükşehir belediyesini AK Parti alırken, 10 tanesini ise CHP aldı. HDP ise 3 tane büyükşehirde başkan çıkardı.

29 tane büyükşehir belli olurken, İstanbul ise hala belirsizliğini koruyor.

SAYIM DEVAM EDERKEN BİLLBOARDLAR ASILDI

Dün akşam oy sayımları devam ederken "31 Mart Teşekkür konuşma" zarfıyla fotoğraf paylaşan Binali Yıldırım'ın görselleri İstanbul sokaklarına asıldı.

İstanbul sonuçları henüz belli olmadan Binali Yıldırım'ın billboardlarda fotoğraflarının asılması büyük tepkilere neden oldu.

AFİŞLERİ KALDIRIN KARARI

Ekrem İmamoğlu'nun YSK'ya yaptığı şikayetin ardından billboardlara asılan afişler kaldırılıyor.

İstanbul sokaklarında Binali Yıldırım billboardları

İstanbul sokaklarında Binali Yıldırım billboardları

İstanbul sokaklarında Binali Yıldırım billboardları

İstanbul sokaklarında Binali Yıldırım billboardları

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