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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası: Zam değil düzeltme

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yapılan zammı 'gecikmiş bir düzeltme' olarak yorumladı.

AA | 28.08.2019 - 07:06..
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası: Zam değil düzeltme

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksi ücretlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin uzun süredir görüşme halinde olduklarını belirtti.

"SON ZAM 2 YIL ÖNCEYDİ"

Alınan karar doğrultusunda ortaya çıkan yeni fiyat tarifesi hakkında bilgi veren Aksu, "50 bine yakın taksi şoförüne, şoförlerimizin aileleriyle birlikte toplam sayısı bulan 250 bin kişilik ailemize ve tüm İstanbullulara hayırlı olsun. Taksimetre ücretlerindeki son değişikliğin Eylül 2017'de yani yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda, bu ücret değişikliğini bir zam olarak değil bir düzeltme olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası: Zam değil düzeltme

"YENİ FİYAT TARİFESİ, HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAK"

Aksu, ücretlerdeki artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fiyat artışının aslında enflasyonun da altında kaldığı bir gerçek. Gelinen noktada açılış ücreti 4 lira idi, 5 lira oldu. İndi-bindi 10 lira idi 13 lira oldu. Kilometre başı ücret 2,5 lira idi 3,10 lira oldu. Tüm İstanbulluların bilmesini isteriz ki; yeni fiyat tarifesi İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini de artıracak; taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır. Yine bu kapsamda, bu sektöre leke vuran olumsuz örneklerin azaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne denetimleri artırmaları yönündeki çağrımızı yinelemek istiyoruz. Burada tarafımıza verilecek ilave yetkilerle birlikte, içimizdeki çürük elmaları hızla temizleyebiliriz. Bu da en az taksi ücretlerindeki düzeltme kadar önemli bir süreç ve burada da yetkililerimizden destek bekliyoruz."

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