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İstanbul trafiği alarm veriyor

Yağış olmayan günlerde bile böylesine yoğun bir trafik yaşanıyorsa yağmurlu karlı günlerde İstanbul’un kaosu yaşaması kaçınılmaz.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 19:46..
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İstanbul trafiği alarm veriyor

İstanbul'da haftanın her günü akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik çilesi, artmaya devam ediyor.

Önceleri yağışlı günlerde yaşanan trafik yoğunluğu yağışsız günlerde de aynı.

Özellikle saat 17.00'den itibaren yüzde 70'lere varan yoğunluk artık sıradan bir hal almaya başladı.

İstanbul trafiği alarm veriyor

YOLLAR BUGÜN DE KİLİT

İstanbul'da Anadolu Yakası D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi.

Araçlar D-100 Karayolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Trafik yoğunluğunun D-100 Ankara istikametinde Avrasya tüneli çıkışı itibariyle Maltepe'ye kadar devam ettiği, Harem istikametinde ise yoğunluğun Maltepe'den başlayıp Göztepe'ye kadar etkili olduğu görülüyor.

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