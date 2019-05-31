İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı

Bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'dan adeta göç başladı.
İstanbul’daki milyonlarca kişi 9 günlük bayram tatili için yola çıkmaya başladı.
İBB’nin yoğunluk haritasındaki trafik verilerine göre İstanbul’da ana arterlerde trafik yoğunlaşmaya başladı.
KOCAELİ'YE KADAR TRAFİK YOĞUN
Tatil nedeniyle araçlarıyla şehir dışına akın eden İstanbullular trafikte yoğunluk oluşturdu. Uzun araç kuyrukları olduğu görülürken, İstanbul genelinde iş çıkış saati itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı.
Mahmutbey gişelerde bayram yoğunluğu VİDEO