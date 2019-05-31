İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı

5

Trump: Meksika yıllardır ABD’den faydalanıyor

Meksika ile yaşadıkları ek vergi ve göçmen krizleriyle ilgili konuşan Trump, “Meksika on yıllardır bizden faydalanıyor. Bunun sebebi ise Demokratlar ve kötü göçmen yasalarımız” dedi.