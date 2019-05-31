taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8444
Euro
6.5398
Altın
1303.98
Borsa
90589.73
Gram Altın
244.921

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.

AA | 31.05.2019 - 19:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı

Bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'dan adeta göç başladı.

İstanbul’daki milyonlarca kişi 9 günlük bayram tatili için yola çıkmaya başladı.

İBB’nin yoğunluk haritasındaki trafik verilerine göre İstanbul’da ana arterlerde trafik yoğunlaşmaya başladı.

KOCAELİ'YE KADAR TRAFİK YOĞUN

Tatil nedeniyle araçlarıyla şehir dışına akın eden İstanbullular trafikte yoğunluk oluşturdu. Uzun araç kuyrukları olduğu görülürken, İstanbul genelinde iş çıkış saati itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı.

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı

Mahmutbey gişelerde bayram yoğunluğu VİDEO

Çamlıca gişelerindeki trafik yoğunluğu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

940
Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

808
Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

28
Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

144
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

92
Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

105
Büyüme verileri açıklandı

Büyüme verileri açıklandı

394
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir