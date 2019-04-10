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İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm alanı çevresinde devam eden ve katlı viyadükler ile bağlantı yolları içeren proje, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatacak.

İHA | 10.04.2019 - 10:06..
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İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

2017 yılının Aralık ayında başlatılan Kadıköy Fikirtepe İmar ve Ulaşım Yol Ortak Altyapı İnşaatı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ÇÖZECEK

6 kilometrelik imar yolu yapımı, 26 kilometre ortak altyapı, toplam 75 metrelik 3 adet Kurbağalıdere Geçiş Köprüsü, 45 metrelik Fikirtepe Metrobüs Karayolu Altgeçit Köprüsü, 67 metrelik Mandıra Köprüsü ve 62 metrelik Mandıra Köprüsü U dönüşü, 626 metrelik Fikirtepe’den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısı ve D-100 bağlantısı ile 84 metrelik Üsküdar Koşuyolu U dönüşü yapımını içeren dev proje tamamlandığında, İstanbul’un Anadolu yakasında oluşan trafik yoğunluğuna büyük ölçüde çözüm getirilmiş olacak.

İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

200 BİNE YAKIN KİŞİ BÖLGEYE TAŞINACAK

Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında 200 bine yakın kişinin bu bölgede yaşamaya başlayacağı düşünüldüğünde, civarda yaşayan vatandaşların da olası yoğunluktan olumsuz etkilenmemesi adına proje büyük bir adım olarak görülüyor.

İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

İSTANBUL'UN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Proje tamamlandığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, O1 ve D 100 karayolları ile diğer ana yollara sağlayacağı direkt bağlantılarla trafik yükünü dağıtacak. Öte yandan 874 metrelik kavşak viyadüğü tamamlandığında, İstanbul’un en büyük katlı kavşak viyadüğü olacak.

İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yapımı devam eden projedeki son durum, havadan görüntülendi. Görüntülerde köprü ayaklarının yükseldiği, viyadüğün metal iskeletinin yerleştirildiği ve D 100 Karayolu Ankara yönü katılım istikametinin açıldığı görülüyor. İşçiler ve iş makineleri de çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.

İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

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