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İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

Park yasağını ihlal eden araçları çeken İstanbul Trafik Vakfı kasım sonunda bu işi bıraktı.

DHA | 21.12.2019 - 11:17..
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İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiği duyuruldu.

KASIM SONUNDA BİTTİ

İstanbul Valiliği tarafından açıklamada şu ifadelere yer aldı: "1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."

İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

POLİS VE ZABITA YAPACAK

İstanbul Trafik Vakfı'nın bıraktığı bu işi artık trafik polisleri ve trafik zabıtası yerine getirecek.

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