Tamamen doğal, yağı azaltılmadan ve denetimli bir şekilde üretim yapılan fakültede günde 700 litre sütün yanı sıra dondurma üretimi de gerçekleştiriliyor.

AÇILIŞI YAPILDI

Üretilen ürünler şimdilik yalnızca fakülte bünyesinde satılırken, isteyenler kampüs içindeki satış noktasından alım gerçekleştirebiliyor. Dün açılışı gerçekleştirilen tesiste üretilen süt ve dondurmanın patenti de alındı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da süt üretimi VİDEO

HEDEF PAZARLAMAK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, şu anda sadece süt ve dondurma üretimi gerçekleştirdiklerini ancak ilerleyen zamanlarda ürün çeşitlendirmesini ve pazarlamasını yapmayı hedeflediklerini belirtti.

TÜRKİYE'DE İLK

Prof. Dr. Nuri Aydın, "Türkiye'de ilk kez bir veterinerlik fakültesi bünyesinde bulunan hayvanlardan üretilmiş doğal süt ve süt ürünlerini üretmeye başladık. Burada pastörize süt ve dondurma üretiliyor. Bu dondurmanın içinde hiçbir katkı maddesi yok ve tamamen doğal. Bu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nin kendi bünyesinde yapmış olduğu tesiste ürettiği bir dondurma ve süt ürünü" dedi.

SATIŞI YAPILIYOR

Nuri Aydın, "Ürünlerin ilerleyen dönemde belki dışarıdaki satış noktalarına da ulaşması mümkün olabilecek ancak şu aşamada sadece İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi içerisindeki satış noktasından satışını gerçekleştiriyoruz. Burada hem kendi hayvanlarımızın ürünlerini halkımıza yansıtırken aynı zamanda da öğrencilerimizin de burada ürünlerin üretim süreçleriyle ilgili bilgi sahibi olması ve bu konudaki araştırmaları-geliştirmeleri açısından bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu konuda emeği geçmiş tüm hocalarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.