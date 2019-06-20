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İstanbul Üniversitesi yüksek lisans başvuruları başladı

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2019- 2020 eğitim öğretim yılı için başvurular erişime açıldı.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 09:00..
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İstanbul Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans başvuruları başladı.

YABANCI DİL ŞARTI ARANMIYOR

Sosyoloji Anabilim Dalı Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına bölüm farkı gözetilmeksizin 4 yıllık lisans programı mezunu herkes başvurabilirken, ALES ve yabancı dil şartı aranmıyor.

Yüksek Lisans Programını bitirerek STK ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Uzmanı unvanı alabilmek için öğrencilerin azami iki yarıyıl içinde derslerini tamamlamaları ve en geç üçüncü yarıyıl sonuna kadar da projelerini başarıyla sunmuş olmaları gerekiyor.

İstanbul Üniversitesi yüksek lisans başvuruları başladı

HEDEF KİTLE

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Anadibilim Dalı, STK ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı hem STK’ların ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman/yönetici ihtiyacının karşılanmasını ve hem de özel şirketlerin sosyal sorumluluk projelerini yürütebilecek profesyonellerin yetiştirilmesini amaçlıyor. Ulusal veya uluslararası STK’larda çalışanlar, resmi ve özel kurumların halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri, sosyal sorumluluk projelerinde çalışanlar, siyasi partiler ve baskı gruplarının yöneticileri, resmi kurumların (kalkınma ajansları, bakanlıklar, valilikler, belediye) proje birimlerinin yöneticileri programın öncelikli hedef kitlesini oluşturuyor.

Program ayrıca STK’larda gönüllü veya profesyonel olarak çalışmak isteyen veya sosyal sorumluluk alanında kariyer yapmak isteyen gençlere de hitap ediyor. Programı tamamlayanların, Türkiye toplumumun sosyolojik altyapısını daha yakından tanıyarak, görev alacakları sosyal projelerin kurgulanmasından yürütülmesine, fon bulunmasından raporlanmasına kadar her aşamada bilimsel metotları kullanabilme becerisi kazanması hedefleniyor.

Program hakkında ayrınıtılı bilgi almak için TIKLAYIN

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