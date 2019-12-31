İstanbul Üniversitesi'nde yeni yemek tarifesine tepkiler

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı yemekhanelerde, 2 Ocak'tan itibaren kahvaltı hizmetinin kaldırılacağı ve öğrencilerin daha önce her öğünde kullanabildikleri indirimli yemek haklarını tek öğünde kullanabilecekleri duyuruldu.

"İNDİRİMLİ YEMEK HAKKI TEK ÖĞÜN"

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı resmi Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"02.01.2020 Perşembe gününden itibaren tüm yemekhanelerimizde kahvaltı hizmeti verilmeyecektir. 02.01.2020 tarihinden itibaren öğrencilerimizin indirimli yemek hakkı 1 öğünle devam edecektir. Gündür öğrenim gören öğrencilerimiz “öğlen yemeklerinden”, akşam öğrenim gören öğrencilerimiz “akşam yemeklerinden” öğrenci ücreti üzerinden faydalanabilecektir."





ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Güncellenen fiyatlara göre, üç öğün verilen yemek sayısı ikiye indirilirken, bunlardan yalnızca biri 3.5 TL olacak, diğeri için ise 18 TL ödenecek. Bu durum öğrencilerin tepkisini çekti.

Sosyal medyadaki pek çok paylaşımda İstanbul Üniversitesi'nin devletten en büyük desteği alan üniversite olduğu, 2019'da İstanbul Üniversitesi'ne 1.392.147.000 liralık ödenek ayrıldığı, bu eğitim yılı başında yemeklere zaten yüzde 60 zam yapıldığı hatırlatıldı.

TBMM LOKANTASI FİYATLARI HATIRLATILDI

Bazı paylaşımlarda İstanbul Üniversitesi yemekhanesindeki fiyatlar ile TBMM lokantasındaki fiyatlar karşılaştırıldı.

Bu tepkilerin birleştiği #ÖğrenciyeDeğilCebe etiketi, Twitter'da Türkiye gündemine girdi.