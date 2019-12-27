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İstanbul Valiliği 34. yerli ve milli otomobile talip oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Yerli arabamıza tam destek için biz de 34. Sedan araca talip olduk” dedi.

İHA | 27.12.2019 - 20:50..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de düzenlenen törende, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tanıtım toplantısının ardından Twitter’dan, yerli ve milli otomobile destek veren paylaşımlarda bulundu.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Yaptığı ilk paylaşımda, “Türkiye’nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah” ifadelerini kullanan Vali Yerlikaya, daha sonra yerli ve milli otomobilin görselini kullanarak yaptığı paylaşımda ise, “Yerli arabamıza tam destek için biz de 34. sedan araca talip olduk” dedi.

İstanbul Valiliği 34. yerli ve milli otomobile talip oldu -1

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