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İstanbul Valiliği: Aydos Ormanı yangınını 2 çocuk çıkardı

Aydos Ormanı'nda 10 Temmuz'da çıkan yangına iki çocuğun sebep olduğu, olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

AA | 13.07.2019 - 15:21..
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İstanbul Valiliği, üç gün önce Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, iki çocuğun sebep olduğunu, olayla ilgili adli tahkikata başlandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 10 Temmuz'da Kartal Yakacık Yeni Mahalle'de bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktığı belirtildi.

İstanbul Valiliği: Aydos Ormanı yangınını 2 çocuk çıkardı

13 VE 11 YAŞINDA İKİ ÇOCUK

Açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile belediye ve orman itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının kısa sürede kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yangının çıkış sebebine ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 yaşındaki K.A. ve 11 yaşındaki F.Ş.'nin, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıklarının tespit edildiği anlatıldı.

Söz konusu çocukların, Çocuk Büro Amirliği'ne getirilerek, adli tahkikata başlandığı kaydedildi.

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