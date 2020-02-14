İstanbul Valiliği'nden yıkılan binaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği trafından, bugün Bahçelievler'de çöken ve paniğe neden olan bina hakkında yazılı bir açıklama yayınlandı.

5.8'LİK DEPREM SONRASI RİSKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Henüz binanın çöküş nedeninin belirlenemediği belirtilen valilik açıklamasında. "Alınan bilgilere göre; binanın 1991 yılında yapıldığı, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan tetkiklerde riskli olduğu tespit edilmiş, 27 Aralık 2019 tarihinde Bahçelievler Belediyesi tarafından 6306 Sayılı Yasa kapsamında tamamen tahliye edilerek; ilgili kurumlarca elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesilmiş, binada ikamet eden bulunmadığı anlaşılmıştır." bilgilerine yer verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamadan satır başları;

"HAFİF YARALI BİR KİŞİ AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ"

"Olay yerine AFAD Arama Kurtarma Birliği ve K9 Köpek Arama Timi, Polis, 112 Acil Sağlık, İtfaiye, İSKİ, İGDAŞ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediye ekipleri sevk edilmiştir. Çökme esnasında yandaki bir binanın ilk üç katında maddi hasar meydana gelmiş, hafif şekilde yaralanan bir vatandaşımız ise sevk edildiği Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde

ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir.

"AFAD ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Enkaz altında kalan bir kimse olup olmadığının tespiti konusunda AFAD, İtfaiye ve Bahçelievler Arama Kurtarma Birliği ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır.

"5 BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI"

Yıkılan binanın yanındaki 5 bina tedbir amacıyla boşaltılmış, bina sakinlerinin misafir edilmesi için Bahçelievler Belediyemizce gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bahçelievler ilçemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz."