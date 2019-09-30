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Hasarlı okullardaki öğrencilerin geçici okulları açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle eğitime ara verilen okullardaki öğrencilerin, devam edeceği okulları duyurdu.

AA | 30.09.2019 - 14:30..
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Hasarlı okullardaki öğrencilerin geçici okulları açıklandı

Geçtiğimiz hafta 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da bazı okullarda, hasar tespit çalışması yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hasar tespiti yapılan okullarla eğitim gören öğrencilerin durumuyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı.

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Yerlikaya açıklamasında, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle eğitime ara verilen okullardaki öğrencilerin devam edeceği okullar, resmi olarak kamuoyuna duyuruldu.

Hasarlı okullardaki öğrencilerin geçici okulları açıklandı

Hasarlı okullardaki öğrencilerin geçici okulları açıklandı

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