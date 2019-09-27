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İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı

Valilikten, asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.

AA | 27.09.2019 - 00:07..
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İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki depreme ilişkin bilgilendirmelerin resmi makamlarca yapıldığına dikkat çekildi.

ASILSIZ PAYLAŞIMA YASAL İŞLEM

Açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı

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İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı

İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı

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