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İstanbul Valiliği'nden eğlence mekanlarına uyarı

Gürültü seviyesini aşan mekanlara para ceza kesileceğini belirten İstanbul Valiliği, denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.

Detay Haber | 04.07.2019 - 09:43..
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İstanbul Valiliği, eğlence mekanlarında gürültü kirliliğinin önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı.

PARA CEZASI

Müzik yayını yapan tesis ve işletmelerin gürültü seviyelerini ilgili yönetmelikte yer alan sınırların dışında gürültü seviyesi olan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNE BAKILACAK

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Valiliğimize intikal eden gürültü kirliliğine yönelik şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda ilgili kurum ve kuruluşlar, İstanbul Ticaret Odası yetkilileri ve sektör temsilcileriyle 01 Temmuz 2019 tarihinde; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda; müzik yayını yapan tesis ve işletmelerde 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gürültü sınır değerlerinin sağlanması amacıyla denetimlerin sıklaştırılması kararlaştırılmıştır. Müzik yayını yapan tesis ve işletmelerin gürültü seviyelerini ilgili yönetmeliğin öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri yasal zorunluluktur. Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen tesis ve işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari para cezası uygulanacaktır.”

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